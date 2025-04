Ex Gkn: Grimaldi (Avs), informativa Urso e Calderone alla Camera su licenziamenti

Da tavolo crisi Regione Toscana no proroga ad ammortizzatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 apr - 'E' avvenuto cio' che temevamo: e' scaduta ieri la procedura di mobilita' per i 120 lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio ma il tavolo di crisi in Regione si e' concluso senza la proroga degli ammortizzatori sociali e con le rappresentanze sindacali lasciate prive degli elementi per discutere". Cosi' nell'Aula della Camera il vice capogruppo Avs, Marco Grimaldi, chiedendo un'informativa dei ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e del Lavoro, Marina Calderone. "L'azienda - ha aggiunto - non ha reso pubblico il piano concordatario presentato al Tribunale di Firenze, si e' presentata al tavolo senza alcuna documentazione, pur avendo promesso di mostrare quel piano ai creditori il 18 marzo, non l'ha fatto e si e' rifiutata di illustrarlo davanti alla Regione. Ha poi respinto la richiesta di prorogare i termini della procedura di licenziamento. Non ha fornito le buste paga, non ha detto chi sono i soggetti che finanzierebbero il debito di QF". Grimaldi ha affermato, tra l'altro, che "l'imprenditore Borgomeo, che nel 2021 attraverso la sua QF ha acquisito il 100% di Gkn, non ha reindustrializzato il sito, ne' reintegrato i lavoratori".

Bof

(RADIOCOR) 01-04-25 19:52:53 (0738)GOV 5 NNNN