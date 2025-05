Ex Flextronics: primo tavolo al Mimit per individuare nuovo acquirente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - Si e' svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy il primo incontro di monitoraggio sull'accordo tra le parti relativo al futuro del sito triestino dell'ex Flextronics Manufacturing, realta' specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti elettronici, acquisita dal fondo tedesco FairCap per conto della controllata Adriatronics. Come indicato dal Mimit in una nota, scopo della riunione - che ha visto la partecipazione delle aziende coinvolte, della Regione Friuli Venezia Giulia, di Invitalia e delle organizzazioni sindacali locali e nazionali - e' stato quello di fare il punto sullo stato di avanzamento degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo promosso dal Mimit tra le due societa', su proposta del ministro Urso, finalizzato all'individuazione di un nuovo acquirente per l'intera area industriale dell'ex Flextronics. L'advisor incaricato dalla proprieta' ha comunicato di aver gia' avviato le attivita' di ricerca finalizzate all'individuazione, entro la fine di settembre, di uno soggetto industriale in grado di garantire la piena occupazione e la valorizzazione delle attivita' produttive del sito. Il tavolo di monitoraggio e' stato aggiornato al 27 maggio, mentre per il 24 giugno e' in programma una nuova riunione plenaria sulla vertenza presso il ministero.

