Ex Embraco: Uilm, incontro Mise-Regioni inconcludente, 20/4 manifestazione lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Si e' concluso con un nulla di fatto l'incontro tra il ministro dello Sviluppo e i presidenti delle Regioni Piemonte e Veneto sulla situazione della ex Embraco di Riva di Chieri e della Acc di Belluno, le due aziende che dovrebbero entrare nel progetto Italcomp. E' quanto comunica la Uilm di Torino sulla base di quanto appreso oggi dai lavoratori che hanno partecipato al presidio organizzato dai sindacati metalmeccanici in piazza Castello, a Torino. Secondo quanto riferito dall'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, non ci sono novita' ne' per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, ne' per il blocco dei licenziamenti (che scatteranno il 25 aprile), che resta la priorita' per salvare i 400 lavoratori. 'Mancano 10 giorni ai licenziamenti collettivi dei 400 lavoratori ex Embraco e non possiamo accettare che dopo 3 anni e mezzo di lotte questa vertenza finisca in questo modo. Ancora oggi il ministro Giorgetti non ha convocato le organizzazioni sindacali. E' tempo che il Governo si assuma le proprie responsabilita' su questa vicenda. Il 20 aprile i lavoratori Embraco manifesteranno a Roma, presso il Mise, per chiedere di essere finalmente ricevuti', dichiara Vito Benevento, segretario organizzativo Uilm Torino.

