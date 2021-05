Ex Embraco: Uglm, prorogati per altri 6 mesi ammortizzatori sociali

Governo dia una risposta entro 30 giugno su Italcomp (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - "E' solo un piccolo passo in avanti la proroga approvata di ulteriori 6 mesi di ammortizzatori sociali per cessata attivita' previsto nel 'decreto Genova', dall'incontro con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio'. Lo dichiarano congiuntamente sulla vicenda ex Embraco il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, e il segretario provinciale Ugl Metalmeccanici di Torino, Ciro Marino. 'Oggi portiamo a casa solo un piccolo risultato, perche' per noi resta fondamentale un progetto industriale.

Gli ammortizzatori possono essere sufficienti al massimo per coloro che sono vicini alla pensione", aggiungono i sindacalisti, sottolineando l'importanza di ripartire con il progetto Italcomp, per salvare l'ex Embraco di Riva di Chieri (Torino) e l'Acc di Mel (Belluno). Per questo 'abbiamo chiesto, tutti i sindacati unitariamente, al Governo di chiarire entro il 30 giugno se il progetto Italcomp ha speranze di trovare applicazione. In caso contrario, bisognera' mettere in campo un piano che garantisca l'occupazione per i 400 lavoratori della Ex Embraco'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 19-05-21 18:33:36 (0586) 5 NNNN