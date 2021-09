Ex Embraco: sindacati, serve urgente convocazione al Mise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 set - 'E' positivo che, dopo molte richieste e iniziative dei lavoratori, finalmente il Consiglio regionale del Piemonte abbia affrontato pubblicamente, anche se in modo tardivo, la questione ex Embraco. Il problema e' che non c'e' una soluzione in vista dopo il naufragio del progetto Italcomp'.

Cosi' Vito Benevento, segretario organizzativo Uilm Torino, al termine del Consiglio regionale convocato oggi sulla ex Embraco. 'Se il governo si prende la responsabilita' di tale epilogo, deve fare altrettanto per trovare altre soluzioni in grado di salvaguardare il lavoro nel nostro territorio', continua il sindacalista, sottolineando che 'dopo tre anni di lotte, per noi e' inaccettabile che cali il sipario sulla vicenda ex Embraco e sulle sorti dei 400 lavoratori. Per questo e' fondamentale una convocazione in tempi rapidi al Mise. Dopo la proroga in extremis degli ammortizzatori sociali a luglio, non vorremmo ritrovarci a gennaio con una nuova emergenza sociale'. Sullo stesso tema, Ciro Marino, segretario Uglm Torino, ha aggiunto di essere 'fiducioso che si possa trovare in sinergia con il consiglio regionale, la strada per una convocazione di un tavolo con il Mise per i lavoratori della Ex Embraco'. C'e' comunque 'delusione per questa latitanza da parte del Mise e di un comportamento non rispettoso nei confronti dei 391 lavoratori. Non c'e' piu' tempo, se non arrivano risposte in tempo breve saremo costretti ad autoconvocarci sotto il Mise, il ministro Giorgetti deve finalmente dire lo stato dell'arte di questa vertenza e come intende tutelare questi lavoratori stremati da ammortizzatori sociali', ha concluso Marino.

