Ex Embraco: sindacati, chiedono tavolo al Mise entro il 20 aprile

Dal 25/4 effettivi licenziamenti 400 lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - "Un tavolo al ministero dello Sviluppo economico entro il 20 aprile o le organizzazioni sindacali si auto-convocheranno al ministero dello Sviluppo economico". E' quanto dichiarato da Fim, Fiom, Uilm, Uglm di Torino in occasione del presidio dei lavoratori ex Embraco che si e' svolto questa mattina sotto la prefettura in piazza Castello a Torino, a 18 giorni dall'avvio dei licenziamenti. Il prefetto ha incontrato una delegazione sindacale e ha annunciato un vertice tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e i presidenti di Piemonte e Veneto per il prossimo 15 aprile. A tale incontro non sono state convocate le organizzazioni sindacali, che hanno ribadito la richiesta di un confronto urgente in vista dell'imminente scadenza del 25 aprile, quando tutti i 400 lavoratori ex Embraco saranno licenziati.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 07-04-21 16:36:09 (0510) 5 NNNN