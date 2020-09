Ex Embraco: Regione Piemonte, poste basi per tutela lavoro e futuro dipendenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 set - "Oggi sono state poste le basi perche' l'Embraco diventi un esempio di quello che deve accadere in un Paese normale. E cioe' avere le istituzioni unite in sinergia con il mondo privato per raggiungere un obiettivo importante: tutelare il lavoro e il futuro di centinaia di persone". Lo dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, in una nota, dopo l'incontro di oggi in Prefettura a Torino sul caso dell'ex Embraco, aggiungendo di essere convinti che "questo sia un buon giorno", perche' "l'attenzione della Regione rimane altissima, ma il piano messo a punto per salvare l'ex Embraco appare serio, fondato e ben strutturato, con il coinvolgimento di professionalita' che hanno gia' preso parte con successo a salvataggi importanti nel nostro Paese. Il progetto tutela la specificita' produttiva dello stabilimento di Riva di Chieri, specializzato in compressori per frigoriferi, e di conseguenza le competenze dei suoi lavoratori". Il piano presentato oggi prevede l'intervento pubblico al 70% e di privati al 30% con investimenti complessivi di 50 milioni di euro per l'ex Embraco di Riva di Chieri e l'Acc di Mel in provincia di Belluno.

