Ex Embraco: Fim-Cisl, nessuna proposta da incontro Mise-Regioni, governo agisca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - "Ci saremmo aspettati oggi dal vertice politico proposte concrete e una data per un confronto. Invece registriamo che c'e' sempre meno tempo per il rilancio occupazionale attraverso il progetto Italcomp dei 700 lavoratori di Acc e Ex Embracco, il cui termine ultimo per evitare il licenziamento e' il prossimo 25 aprile, cioe' tra 10 giorni". Lo dichiara il segretario nazionale Fim-Cisl Massimiliano Nobis, dopo l'incontro di oggi a Torino tra il Mise e le Regioni Piemonte e Veneto. "Il 20 aprile saremo a Roma per manifestare sotto il ministero dello Sviluppo Economico e ci aspettiamo per quella data di essere finalmente ricevuti dal ministro Giancarlo Giorgetti e con una soluzione, sia sui licenziamenti, che sul progetto Italcomp, su cui vorremmo capire tempi modalita' e risorse", continua il sindacalista, sottolineando che "e' tempo che il governo e si assuma le proprie responsabilita'. Non possiamo continuare ad assistere a questo scarica barile di responsabilita', in cui a ogni cambio di governo si ricomincia dal via come nel gioco dell'oca e a farne le spese sono solo i lavoratori".

