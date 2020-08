Ex Embraco: Cirio (Piemonte), Invitalia dia certezza se esiste piano salvataggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto "a Invitalia una data certa a settembre per indicare se esiste un piano di salvataggio possibile" per l'ex Embraco di Riva di Chieri. "Ma nel caso questo non ci fosse", Cirio ha rivendicato "la necessita' di saperlo e il bisogno di verita', perche' si deve essere coscienti delle 400 famiglie che avranno bisogno di aiuto". E' quanto si legge in una nota della Regione Piemonte al termine dell'incontro sul caso Embraco svoltosi oggi in Prefettura a Torino con il sottosegretario allo Sviluppo economico, il sindaco di Torino e i sindaci del territorio, le organizzazioni sindacali, il curatore fallimentare, Whirlpool e Invitalia. La Regione Piemonte, continua la nota, "non lascera' solo nessuno, ma chiede al Governo di fare lo stesso attivando immediatamente tutti gli ammortizzatori sociali possibili e sollecitando Invitalia ad assumere una posizione chiara". Inoltre, il presidente Cirio ha chiesto a Whirlpool, "che di questa situazione e' responsabile avendo trasferito la produzione in un altro Paese, di fare la propria parte potenziando il fondo per la reindustrializzazione, che ha a disposizione in questo momento 9 milioni di euro. Risorse che non ripagheranno del danno, ma che almeno potranno essere un supporto in piu' per il rilancio dello stabilimento o per dare respiro a centinaia di lavoratori e alle loro famiglie".

