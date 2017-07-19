Eurozona: Mes, bilanci Stati sotto pressione, inevitabili scelte politiche difficili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ankara, 06 lug - Strauch indica che la resilienza europea non deve essere data per scontata percbe' 'le sfide odierne sono di natura diversa. Un ordine globale in evoluzione, la frammentazione del commercio globale, le persistenti tensioni geopolitiche, i periodi di volatilita' dei mercati finanziari e le interruzioni del servizio energetico stanno esercitando una pressione crescente sull'area dell'euro'. Con le riserve in diminuzione e gli shock che si verificano con maggiore frequenza, 'la consapevolezza e la preparazione rappresentano le prime linee di difesa'. Ecco perrche' il Mes (fondo salva-Stati) ha pubblicato l'Euro Area Stability Watch' nell'ambito del suo ruolo di prevenzione delle crisi.

Il Mes ritiene che se gli Stati non adegueranno le finanze pubbliche in modo piu' deciso per preservare la credibilita' del quadro fiscale europeo, 'i mercati finanziari potrebbero limitare sempre piu' lo spazio di manovra di bilancio generando incertezza e instabilita', come dimostrato dalle crisi passate'.

Passando agli scenari possibili, il Mes ne propone uno avverso caratterizzato da tensioni geopolitiche prolungate e una nuova escalation in Medio Oriente, che farebbero aumentare i prezzi dell'energia e manterrebbero alta l'incertezza; da una forte rivalutazione degli attivi finanziari statunitensi, che inasprirebbe le condizioni finanziarie globali e trasmetterebbe perdite agli investitori europei. 'Ciascuno shock, preso singolarmente, rappresenterebbe una sfida, ma insieme potrebbero spingere l'area euro in recessione, portare l'inflazione annua a quasi il 5% e far si' che la maggior parte dei Paesi intraprenda percorsi di aumento del debito pubblico'.

Il Mes guarda a tre fattori: uno shock geopolitico prolungato che rende stagnanti gli investimenti persistentemente, situazione che porta a danni economici permanenti; le pressioni sui bilanci sono distribuite in modo diverso tra i paesi rispetto a quanto accaduto durante la crisi del debito sovrano dei primi anni 2010 e saranno le differenze nell'esposizione a shock esterni come la dipendenza energetica o l'apertura commerciale a determinare l'impatto nei diversi paesi; la spesa per la difesa puo' finanziare le importazioni di armi dall'estero oppure diventare un investimento nell'innovazione e nel potenziale di crescita europei. Se utilizzata in modo produttivo e supportata da efficienti catene di approvvigionamento europee, la spesa per la difesa puo' sostenere la crescita a lungo termine, mantenendo al contempo contenuti i rischi per la sostenibilita' del debito. In sostanza, e' sbagliato affidarsi semplicemente agli acquisti di armi americane o di altri Paesi.

Strauch ricorda che i quadri di bilancio 'offrono tempo e flessibilita', ma solo finche' i mercati confidano che i governi siano disposti e in grado di utilizzarli saggiamente' e che 'gli aggiustamenti richiesti vanno oltre quanto molti paesi hanno realizzato in passato e sono aggravati dalle pressioni di spesa derivanti dalle esigenze di difesa e dall'invecchiamento della popolazione. Quando il margine di manovra e' cosi' limitato, la qualita' delle scelte politiche diventa cruciale, soprattutto in un contesto in cui la frammentazione politica puo' complicare l'attuazione'.

Per il Mes l'occupazione ai massimi storici, le banche ben capitalizzate e i solidi meccanismi di sostegno comuni 'rimangono pilastri importanti per la continua resilienza'.

Tuttavia, questi punti di forza coesistono con tre importanti aree di vulnerabilita': lo spazio di bilancio si sta riducendo, in parte a causa dell'aumento delle spese per la difesa. Tuttavia il Mes accetta l'idea che gran parte di questa spesa puo', nel tempo, sostenere la crescita a lungo termine e quindi ripagarsi da sola, ma, appunto, 'a condizione che venga utilizzata in modo produttivo e supportata da efficienti catene di approvvigionamento europee'.

Poi l'area euro rimane strutturalmente esposta a interruzioni dell'approvvigionamento energetico derivanti da tensioni geopolitiche. Tali shock aumentano i prezzi e l'incertezza, pesano sulla competitivita' e sugli investimenti e rischiano di causare danni duraturi alla produttivita'. In terzo luogo, 'gli stretti legami finanziari con gli Stati Uniti espongono gli investitori europei a qualsiasi potenziale rivalutazione dei titoli del Tesoro e delle azioni statunitensi, le cui valutazioni elevate si basano sulle aspettative di utili legate all'intelligenza artificiale. Nel frattempo, i mercati sovrani dell'area euro dipendono sempre piu' da investitori sensibili ai prezzi, come gli hedge fund, molti dei quali con sede all'estero'.

Aps.

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