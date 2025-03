Eurozona: la riconversione industriale aiuta a rilanciare l'economia europa

Osservatorio Ceresio Investors di Marzo 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - La 'tempesta Trump' e il suo impatto sull'economia globale spingono la Germania a superare i vincoli costituzionali sul deficit e avviare un piano decennale di investimenti in infrastrutture, ricerca e difesa. Un cambiamento epocale nell'economia europea secondo l'ultimo rapporto di Ceresio Investors, "con la Germania che supera il tabu' del deficit pubblico creando un consistente fondo di quasi il 12% del Pil da impiegare in un decennio per infrastrutture, scuole, transizioni verde e digitale, ospedali, ricerca e sviluppo, protezione civile".

La riconversione industriale aiuta quindi secondo lo studio a superare la crisi dell'automotive e a trainare l'intera Eurozona fuori dalla stagnazione, favorendo in particolare nel settore della difesa e dell'AI. E l'Osservatorio Ceresio Investors di Marzo 2025 evidenzia l'effetto positivo di questa svolta sulla crescita della zona euro, con Germania e Spagna come motori principali mentre la Francia sembra rimanere indietro, con performance economiche inferiori. Il settore automotive tedesco, - si spiega - da anni in difficolta' a causa delle nuove regolamentazioni ambientali e della concorrenza asiatica, potrebbe trovare nuova linfa grazie agli investimenti nella difesa. "Per quanto moralmente biasimevole,- si legge- la riconversione industriale richiede di ripensare processi e non solo prodotti", come leva per occupazione e produttivita'.

