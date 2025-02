Europa: volontariato nei Paesi dell'Ue tra cultura, sanita' e difesa dell'ambiente -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - C'e' poi il quadro europeo. 'Nel 2022 la percentuale di coloro di eta' pari o superiore a 16 anni che hanno dichiarato di aver partecipato al volontariato formale (attraverso attivita' di volontariato formale per mezzo di un'organizzazione o un gruppo per aiutare le persone, l'ambiente, gli animali), nell'Unione europea era del 10,3 % per le persone con disabilita' e del 13% senza disabilita' - si legge nel servizio -. Per quanto riguarda il volontariato informale (come aiutare altre persone a cucinare, portare a spasso il proprio cane o fare la spesa per loro), la quota variava tra il 13,3% per le persone con disabilita' e il 14,7% per le persone senza disabilita''. E poi il caso spagnolo. 'Secondo l'Observatorio del Voluntariado, un'iniziativa della Plataforma del Voluntariado de Espana promossa dal Ministero dei Diritti Sociali e dell'Agenda 2030, nel 2022 circa 330.000 persone con disabilita' hanno partecipato ad attivita' di volontariato in Spagna. Ogni giorno, dunque, circa 39.000 persone con disabilita' sono impegnate in iniziative di volontariato su tutto il territorio nazionale - conclude il servizio-. Un'analisi piu' approfondita dei dati evidenzia che le persone con disabilita' fisiche o organiche sono maggiormente rappresentate tra i volontari rispetto ad altre tipologie di disabilita'. In particolare, il 65,1% degli intervistati ha dichiarato di avere una disabilita' fisica o organica, seguiti da coloro con disabilita' psicosociale (18,5%) e visiva (15,4%). In coda alla classifica si trovano le persone con disabilita' cognitive (10,7%) e uditive (7,7%).

