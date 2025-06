Europa: viaggio tra i donatori del sangue, cosa succede nei Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - - E' l'altra faccia della solidarieta': la donazione di sangue. Atto volontario e gratuito che, in diversi Paesi dell'Ue, viene 'ricompensato' con una giornata di riposo. A raccontare cosa avviene nell'ambito europeo e' un servizio pubblicato su El Confidecial realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Piu' di un milione di spagnoli ha donato sangue o componenti del sangue nel 2023 - si legge nel servizio -. In particolare, la cifra totale e' stata di 1.122.239 e il 16,16%, 181.342 persone, e' diventato donatore per la prima volta. Questo gesto solidale, volontario e altruista salva vite in tutto il mondo. In generale, i maggiorenni che pesano piu' di 50 chili e che non hanno sofferto di malattie trasmissibili per via ematica possono donare con un massimo di tre volte all'anno per le donne e quattro volte all'anno per gli uomini'. In Spagna, come riporta il servizio in cui si intervista un membro della Societa' Spagnola di Ematologia ed Emoterapia (SEHH), ci sono campagne di sensibilizzazione per intercettare donatori di plasma. Eppure non sempre tutti quanti mostra la stessa sensibilita'. 'Ci sono persone che sono consapevoli della mancanza di sangue solo quando hanno un problema di salute - prosegue il servizio -. Siamo preoccupati che la popolazione invecchi e dobbiamo attirare giovani donatori. La piramide della popolazione si e' invertita e le campagne devono essere diversificate, prima funzionavano sulla stampa e in televisione, ma ora sono piu' attenti ai social network.

Bisogna adattarsi a questo tipo di messaggi e a volte e'.

difficile'. Col - Mad

