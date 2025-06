Europa: viaggio tra i donatori del sangue, cosa succede nei Paesi dell'Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Per incentivare la donazione di sangue alcuni Paesi dell'Ue hanno adottato misure differenti. 'L'Italia, la Croazia o la Repubblica Ceca, i lavoratori hanno un permesso di 24 ore dopo la donazione - prosegue ancora il servizio -. In Spagna, i lavoratori hanno il diritto di assentarsi dal loro posto di lavoro per donare il sangue senza subire una perdita di stipendio. Questo permesso e' regolamentato e deve essere avvisato all'azienda, presentando una prova del centro di donazione'. Per quanto riguarda l'Irlanda, 'il servizio di trasfusioni di sangue fa appello piu' volte all'anno per chiedere donazioni e tiene speciali cerimonie di riconoscimento per coloro che hanno donato tra le 50 e le 100 volte'. Anche i croati godono di un giorno di ferie retribuite. Non e' tutto. 'Per i donatori assicurati dall'Istituto croato di assicurazione sanitaria, donne che hanno donato piu' di 25 volte e uomini piu' di 35, lo Stato finanzia il premio della loro assicurazione complementare.

Allo stesso modo, a Zagabria, i donatori che superano le 20 o 30 volte hanno diritto a un biglietto annuale gratuito per i mezzi pubblici. Da parte sua, l'Austria paga 40 euro per ogni.

donazione di plasma'. Col - Mad

(RADIOCOR) 20-06-25 19:57:55 (0609) 5 NNNN