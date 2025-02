Europa: una sugar tax per combattere l'obesita', la discussione nei paesi dell'Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - In Germania si discute da tempo di una nuova tassa sulle bevande zuccherate.

Il ministro dell'Alimentazione si era espresso a favore di questa proposta e nove dei 16 stati federali lo avevano sostenuto nella sua richiesta. Ma l'FDP si e' opposto alla coalizione del semaforo. e ora, tra poco piu' di un mese, si terranno le elezioni federali. In Ungheria nel 2011 e' stata introdotta la tassa sui prodotti nocivi per la salute (meglio nota come "tassa sui chip"). Si applica, tra le altre cose, a prodotti quali bibite analcoliche ed energetiche, prodotti zuccherati confezionati, snack salati, bevande alcoliche e frutta in scatola. Dal 1 luglio 2022 l'aumento delle tasse si applichera' anche a tutti gli alimenti con zuccheri aggiunti.

In Italia da anni si discute sulla tassa sulle bevande zuccherate. In realta' avrebbe dovuto essere introdotto all'inizio del 2020, ma e' stato piu' volte rimandato a causa della forte resistenza dei produttori di bevande.

Attualmente, l'entrata in vigore della tassa sullo zucchero e' prevista per il 1 luglio 2025, a meno che non venga ulteriormente posticipata entro quella data.

Ma questo non sembra avere l'effetto desiderato. Secondo le statistiche, nel 2019 sovrappeso e obesita' erano piu' comuni in Ungheria rispetto a cinque anni prima. In Francia e' in vigore dal 2012 una tassa sulle bevande contenenti zucchero o dolcificanti artificiali. Si discute ripetutamente di un rafforzamento della misura. In Bulgaria, l'Unione dei dentisti chiede una tassa sullo zucchero. Ma finora non ci sono segnali che cio' stia effettivamente avvenendo. Nei Paesi Bassi e' stato introdotto nel 2022. Secondo quanto riportato, cio' ha portato sempre piu' olandesi a fare la spesa nei supermercati tedeschi vicino al confine. Finora poco piu' di 50 paesi nel mondo hanno introdotto una tassa sullo zucchero. La Lituania non e' tra queste e, al momento, non e' previsto alcun piano in tal senso. Sebbene se ne fosse gia' parlato, alla fine si e' deciso di concentrarsi maggiormente sulla promozione del consumo di cibi piu' sani.

col-Mad

