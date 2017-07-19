Europa: turismo dei farmaci, tra carenze e necessita' di ridurre i costi

Il servizio su PULSE (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 mar - Il fenomeno e' diffuso in tutta Europa e, in alcuni centri, anche in crescita. Si tratta del 'turismo medico o dei farmaci' che si registra dalla Francia alla Spagna, dalla Bulgaria alla Turchia, dalla Lituania alla Bielorussia. A motivarlo e' in alcuni casi la carenza di farmaci rari e in altri la semplice necessita' di ridurre i costi. A raccontare questo fenomeno e' un servizio pubblicato su euobserver.com nell'ambito del progetto internazionale PULSE. Nonostante il fenomeno, sottolinea il servizio, 'le riforme dell'UE, innescate da un caso polacco presso la corte suprema dell'Unione, sono destinate a rendere piu' uniforme l'accesso ai farmaci'.

Nel servizio si parla anche della cosiddetta autodiagnosi anziche' consultare un medico, prassi che puo' essere pericolosa. 'Piu' della meta' degli spagnoli ammette di utilizzare Internet per autodiagnosticare i propri sintomi di salute e, nella Repubblica Ceca, ben il 95% degli intervistati lo fa - argomenta il servizio -.

Quindi, la pubblicita' di farmacie e medicinali e' da tempo soggetta a regole severe, e per una buona ragione. Ma una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e' destinata a cambiare il panorama'.

Uno degli elementi che vengono sottolineati e' quello del turismo farmaceutico. 'I farmaci rimangono essenziali, non solo per malattie minori come il raffreddore, ma soprattutto per chi soffre di patologie gravi. Ecco perche' molti temono che, in caso di crisi, la carenza di farmaci possa mettere a rischio i pazienti'.

