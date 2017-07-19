Europa: trasporto ferroviario, in Albania e Kosovo si sognano i nuovi treni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Servizi ridotti e qualche piccolo progetto di ammodernamento ma gli investimenti sono ancora bassi. 'Sia l'Albania che il Kosovo hanno urgente bisogno di investire nello sviluppo delle infrastrutture ferroviarie'. A scrivere quanto avviene e' un servizio pubblicato su Obct, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'La rete odierna, costruita principalmente dopo la Seconda guerra mondiale, e' segnata da un'estensione molto contenuta, da servizi ancora piu' limitati, e da un forte degrado tecnico. A volte i binari vengono addirittura depredati da parte delle fasce piu' povere della popolazione, che ne rivendono il metallo - si legge nel servizio -. Attualmente l'Albania dispone di una sola linea ferroviaria operativa per il trasporto passeggeri, la Tirana-Durazzo-Elbasan. Stando agli orari ufficiali, il tragitto richiede tre ore e quaranta minuti ed e' percorso da due convogli al giorno (uno e' diretto, l'altro richiede un lungo cambio a Durazzo); i pullman tipicamente impiegano un'oretta per andare da Tirana a Elbasan'. Non e' tutto. 'In Kosovo al momento ci sono due linee operative per il trasporto passeggeri, la Pristina-Pe e la Pristina-Hani i Elezit. Anche in questo caso il tragitto e' percorso da due treni al giorno - prosegue il servizio -.

L'Albania non dispone di nessun collegamento ferroviario internazionale per i passeggeri (una precaria linea merci collega Scutari a Podgorica in Montenegro), mentre sulla carta esiste un servizio regolare tra le capitali del Kosovo e della Macedonia nel Nord, ma attualmente e' interrotto per.

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(RADIOCOR) 21-03-26 12:27:20 (0212) 5 NNNN