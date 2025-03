Europa: trasporti, in Romania poche strade e superstrade rispetto ai veicoli immatricolati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - In qualche Paese il numero di strade, come in Romania dove c'e' stata una notevole crescita, e' ridotto rispetto ai veicoli immatricolati, in qualche altro, come in Bulgaria, invece, succede il contrario. A disegnare questo quadro e' un servizio realizzato da hotnews.ro nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'La Romania - si legge nel servizio in cui si ricorda una crescita negli ultimi anni - ha iniziato il 2025 con circa 1.270 chilometri di superstrade, tra autostrade e superstrade, dopo un 2024 da record, con 197 chilometri di superstrade messi in circolazione'. Nel confronto con gli altri paesi limitrofi, in merito alla densita' della rete stradale ad alta velocita' la Romania e' all'ultimo posto con 'una densita' 4 volte inferiore a quella dell'Ungheria e 3 volte inferiore a quella della Polonia'.

Secondo i dati consultati da HotNews.ro, alla fine del 2024 nel Registro nazionale delle patenti di guida e dei veicoli immatricolati erano presenti 8.856.128 titolari di patente di guida e 10.785.270 veicoli.

'Secondo questi dati, rispetto al 2013 il parco auto e' aumentato dell'80,2%, e rispetto al 2023 e' piu' alto del 4,36%, - ricostruisce il servizio - un dato determinato sia dalle immatricolazioni di veicoli nuovi sia dall'importazione di veicoli usati. Pertanto, nel 2024 sono stati immatricolati 216.338 veicoli nuovi e 416.306 veicoli usati'. Nella sola Bucarest, alla fine del 2024, i veicoli immatricolati erano ben 1,64 milioni, con un aumento di quasi 50.000 unita' rispetto all'anno precedente.

'Pertanto, sia che si parli di chilometri di autostrada per numero di veicoli - si legge ancora -, sia di veicoli per chilometro di autostrada, la Romania si colloca all'ultimo posto rispetto ai vicini stati simili dell'UE'.

