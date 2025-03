Europa: trasporti, in Romania poche strade e superstrade rispetto ai veicoli immatricolati - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - 'Per fare un paragone, in Bulgaria ci sono il doppio delle autostrade disponibili per lo stesso numero di auto, nonostante il Paese a sud del Danubio sia grande la meta' - prosegue il servizio -. In Bulgaria, secondo gli ultimi dati, ci sono oltre 4,1 milioni di veicoli immatricolati, di cui quasi mezzo milione sono camion e Tir. Vale la pena notare che di questo totale ci sono anche molte auto immatricolate che circolano effettivamente in Romania'.

Quanto alla Polonia, 'che ha notevolmente ampliato la sua rete di autostrade e superstrade, raggiungendo quasi 5.200 chilometri entro la fine del 2024, ha anche un numero elevato di autovetture ufficialmente immatricolate, quasi 2,5 volte superiore a quello della Romania, anche se in termini di superficie e' solo un terzo piu' grande'. Il servizio evidenzia un altro aspetto: ' Secondo gli ultimi dati, in Polonia ci sono 27,34 milioni di auto immatricolate, ma di queste circa 7,25 milioni sono "anime morte", ovvero veicoli che esistono solo sulla carta e non sulle strade'. L'Ungheria, con una superficie 2,5 volte piu' piccola della Romania, possiede meno della meta' dei veicoli della Romania, ma offre al suo parco auto una rete di quasi 1.800 chilometri di superstrade.'Tra tutti i paesi analizzati, l'Ungheria si classifica al primo posto, con 349 chilometri per milione di veicoli, tre volte in piu' della Romania'.

