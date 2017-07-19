Europa: trasporti e diritti passeggeri, con estate si presentano anche i ritardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - -L'analisi effettuata da hgv.hu prosegue rimarcando che e' 'giustificato il loro timore che non sara' cosi' semplice'. 'Quando Thomas Cook, uno dei piu' antichi tour operator al mondo, e' fallito nel settembre 2019, non si e' trattato di un remoto fallimento aziendale che ha colpito poche persone - ricostruisce il servizio -. Circa 150.000 passeggeri britannici hanno dovuto essere rimpatriati dall'estero e centinaia di migliaia di prenotazioni sono state cancellate.

Il fallimento ha colpito hotel, agenzie di viaggio, compagnie assicurative e case vacanza in tutta Europa. La vicenda ha chiarito che quando un importante tour operator fallisce da un giorno all'altro, i passeggeri spesso non sanno a chi rivolgersi, quando riavranno i loro soldi e chi e' responsabile del loro rientro a casa'. Poi la seconda batosta. 'Solo pochi mesi dopo, e' arrivato un altro duro colpo per il turismo: la pandemia di Covid. Cancellazioni di massa di voli, viaggi annullati, settimane e mesi di attesa per i rimborsi, voucher offerti o imposti al posto del denaro contante - prosegue ancora -. Tuttavia, non sono solo questi mega-shock a causare problemi al turismo, ma anche le normali attivita': durante l'alta stagione estiva, il numero di voli in arrivo e in partenza con ritardi significativi, o addirittura cancellati, e' in aumento da anni. A volte la carenza di personale di servizio, a volte le crisi geopolitiche rendono le cose difficili per i viaggiatori'.

A seguito di queste crisi, 'la Commissione europea ha iniziato a proporre riforme dei diritti dei passeggeri nel pacchetto sui diritti dei passeggeri presentato nel novembre 2023'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 11-07-26 12:28:19 (0206) 5 NNNN