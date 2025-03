Europa: trasporti, come sono collegati gli aeroporti dei Paesi dell'Ue - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mar - El Confidencial 'ha utilizzato l'API di Google Maps per stimare i tempi medi di viaggio in auto, trasporto pubblico e a piedi dagli aeroporti principali e secondari delle citta' con piu' di 500.000 abitanti, nonche' dalle capitali degli Stati membri dell'Unione europea, ai punti centrali e rappresentativi di queste citta''. Il piu' vicino e' l'aeroporto di Brema. 'Si trova a soli 3,9 chilometri dalla Piazza del Mercato, nota per il suo tradizionale mercatino di Natale. Questo percorso puo' essere percorso in soli 12 minuti di auto o in 13 minuti con la linea 6 del tram'. C'e' poi il caso dell'aeroporto di Sofia, 'situato all'interno dell'anello urbano della capitale bulgara, e separato a soli 12 minuti di auto dalla Cattedrale di Sant'Alessandro Nevskij'.

Il servizio analizza anche alcuni casi spagnoli, francesi e italiani. 'Michele Carrus, presidente nazionale di Federconsumatori, associazione italiana dedicata alla protezione e alla difesa dei diritti dei consumatori, afferma che le compagnie aeree ricorrono a questi aeroporti secondari "per una questione di costi, poiche' "ottenere fasce orarie (slot) in un aeroporto secondario costa meno che in uno principale". Cio' si aggiunge al fatto che "molto spesso, gli enti istituzionali ed economici locali dispongono di meccanismi di supporto per facilitare la presenza di questi voli", come "sovvenzioni o incentivi speciali'.

Col - Mad

(RADIOCOR) 22-03-25 19:15:43 (0456)EURO 5 NNNN