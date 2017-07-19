Europa: Tajani, servono meno regole e completare mercato unico

'Societa' per azioni pilastro nostra economia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - 'La semplificazione ha un ruolo centrale. Servono meno regole e piu' liberta', e una forte spinta all'innovazione. E' cruciale affrontare con una visione pragmatica il tema dei costi dell'energia per le nostre imprese. Abbiamo bisogno di completare il Mercato Unico e di una vera politica industriale europea'. Lo ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato ad un convegno organizzato da Assonime. 'Proprio oggi i Leader europei si riuniscono per un Consiglio informale dedicato alla competitivita' e al futuro dell'Europa. In vista di questo appuntamento chiave, con la Germania abbiamo presentato un manifesto per la competitivita' europea con proposte concrete e operative per rendere l'Europa motore di crescita per le nostre imprese', ha aggiunto. Secondo Tajani 'le societa' per azioni sono un pilastro fondamentale della nostra economia, della nostra capacita' di competere sui mercati esteri e generare ricchezza e occupazione. Il governo e' al loro fianco per sostenerle con la massima attenzione operativa'.

