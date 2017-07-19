Europa: studenti sospesi, le iniziative dei Paesi Ue tra disciplina e istruzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - Per gli studenti sospesi, l'Austria ha deciso di introdurre programmi obbligatori di reintegrazione, mentre in Europa si moltiplicano i tentativi di conciliare disciplina e diritto all'istruzione. E' quanto racconta un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'La riforma ha inoltre attribuito un ruolo piu' incisivo alla valutazione del comportamento - si legge nel servizio -.

Nella scuola secondaria di primo grado il voto in condotta e' espresso in decimi e una valutazione inferiore a sei determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo. Nella scuola secondaria di secondo grado, invece, il sei in comportamento produce specifiche conseguenze sul piano educativo: negli anni intermedi comporta la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un elaborato di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare in chiave critica, il cui esito incide sull'ammissione all'anno successivo; nell'ultimo anno di corso, lo stesso elaborato deve essere presentato e discusso durante il colloquio dell'esame di Stato. Una valutazione inferiore a sei comporta, in ogni caso, la non ammissione'. C'e' il caso della Spagna dove 'il dibattito disciplinare e' stato affrontato privilegiando la continuita' educativa rispetto all'allontanamento dello studente'. 'La normativa consente la sospensione temporanea nei casi di comportamenti gravi, ma stabilisce che ogni misura debba avere una finalita' educativa e riabilitativa, tenendo conto delle circostanze personali, familiari e sociali dell'alunno - prosegue il servizio -. L'obiettivo non e' soltanto sanzionare l'infrazione, ma favorire il recupero dello studente e il suo reinserimento nella comunita' scolastica'.

Col - Mad

(RADIOCOR) 15-08-26 10:37:36 (0161) 5 NNNN