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            Europa: studenti sospesi, le iniziative dei Paesi Ue tra disciplina e istruzione - 2 -

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - Non e' comunque tutto. Il servizio prosegue sottolineando che 'anche durante il periodo di sospensione, il legame con la scuola non viene interrotto'. 'Negli ultimi anni il governo spagnolo ha concentrato gran parte degli sforzi sulla prevenzione, intervenendo sulle cause che possono sfociare in comportamenti problematici - prosegue -. Le strategie nazionali contro il bullismo e il cyberbullismo, il rafforzamento dei servizi di orientamento e le iniziative dedicate alla salute mentale e al benessere emotivo degli studenti riflettono l'idea che molti episodi disciplinari siano collegati a situazioni di disagio, isolamento o fragilita' sociale che richiedono risposte educative prima ancora che punitive'. In questa cornice si inserisce anche il programma PROA+, uno dei principali strumenti utilizzati per contrastare le disuguaglianze educative e sostenere gli studenti piu' vulnerabili. Pur non essendo rivolto specificamente ai ragazzi sospesi, il programma e' stato associato a una riduzione dell'assenteismo e a un miglioramento dei risultati scolastici, diventando uno degli elementi centrali della strategia spagnola per prevenire.

            l'abbandono e l'esclusione educativa. Col - Mad

            (RADIOCOR) 15-08-26 10:38:11 (0162) 5 NNNN

              


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