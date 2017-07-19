Europa: sicurezza sanitaria, tra preoccupazioni e consigli per affrontare West Nile virus

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Tra Grecia, Lituania e altri Paesi dell'Ue sale la preoccupazione per la Febbre del Nilo (West Nile virus), malattia che si sta diffondendo in Europa e ha gia' fatto registrare centinaia di casi e decine di decessi. A raccontare questo fenomeno, rimarcando che, secondo gli esperti il numero delle infezioni potrebbe aumentare, e' un servizio pubblicato su Delfi.lt nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Finora non sono stati rilevati casi del virus in Lituania, ma si consiglia ai viaggiatori diretti nell'Europa meridionale e centrale di proteggersi dalle punture di zanzara - sottolinea il servizio -. Mentre il virus si diffonde sempre piu' in Europa, sono in corso piani per avviarne il monitoraggio anche in Lituania. Il tasso di diffusione virale rimane elevato in Grecia. Dall'inizio della stagione del virus del Nilo occidentale, in Grecia sono stati registrati complessivamente 290 casi di infezione, riferisce il portale di notizie *Efsyn* citando i dati dell'Organizzazione nazionale per la sanita' pubblica greca. Di questi, 199 casi hanno presentato sintomi a carico del sistema nervoso centrale (SNC): encefalite, meningite e/o paralisi flaccida acuta. L'eta' di questi pazienti varia dai 13 ai 96 anni. I restanti pazienti hanno manifestato sintomi piu' lievi o non hanno mostrato coinvolgimento del sistema nervoso centrale'.

Il servizio ricorda che 'nell'ultima settimana sono stati registrati 58 nuovi casi autoctoni e altri 5 decessi. In totale, dall'inizio della stagione fino al 2 settembre, il virus del Nilo occidentale ha causato 24 vittime in Grecia; le persone decedute avevano un'eta' compresa tra i 66 e i 92 anni. Gli ospedali rimangono sotto forte'.

Col-Mad.

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