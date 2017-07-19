Europa: sicurezza sanitaria, tra preoccupazioni e consigli per affrontare West Nile virus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Secondo gli ultimi dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, 'al 3 settembre erano stati registrati 1.086 casi di infezione da virus West Nile contratti localmente in 15 Paesi europei'. 'I numeri piu' elevati - sottolinea ancora - sono stati rilevati in Italia (516), Grecia (284) e Spagna (88), seguite da Romania (56), Macedonia del Nord (55) e Francia (36). Complessivamente, 144 aree in 15 Paesi europei sono considerate colpite dal virus. I dati pubblicati dall'ECDC possono differire leggermente da quelli forniti dalle autorita' nazionali, poiche' la raccolta a livello europeo adotta una metodologia uniforme e include principalmente i casi di infezione contratti localmente, mentre le statistiche nazionali possono conteggiare anche casi importati o ancora in fase di verifica epidemiologica'.

Quindi le raccomandazioni per chi viaggia. Come 'evitare le aree con un'elevata presenza di zanzare, indossare indumenti leggeri e di colore chiaro che coprano il corpo, utilizzare repellenti seguendo le istruzioni del produttore, limitare la permanenza all'aperto all'alba e al tramonto, utilizzare zanzariere su porte e finestre, eliminare i ristagni d'acqua nelle vicinanze'.

Col-Mad.

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