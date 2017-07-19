Europa: settimana lavorativa di 4 giorni? La discussione nei Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - La questione della settimana lavorativa di 4 giorni e' al centro del dibattito tra i diversi Paesi dell'Ue. A raccontare quanto avviene e' un servizio pubblicato sul sito euobserver.com, nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'L'Europa discute di settimane lavorative piu' brevi mentre la Polonia sperimenta un modello di quattro giorni senza tagli salariali, a seguito di esperienze e prospettive contrastanti da Regno Unito, Francia, Spagna, Lituania e Grecia, bilanciando le preoccupazioni relative a produttivita', benessere e competitivita' - si legge nel servizio -. La settimana lavorativa media in Polonia e' di 38,9 ore, rispetto alla media UE di 36 ore, il che la rende una delle nazioni piu' oberate di lavoro in Europa, secondo i dati Eurostat. Ora il governo sta sperimentando una settimana lavorativa di quattro giorni'. Il servizio prosegue sottolineando che la ministra della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, 'ha annunciato di aver ricevuto quasi 2.000 domande da aziende disposte a partecipare a un programma che prevedeva l'introduzione di orari di lavoro ridotti senza alcuna riduzione salariale'. 'Questo - prosegue - ha superato di gran lunga le aspettative, con il Ministero che ha dichiarato che circa 500 delle domande sarebbero state considerate un successo'. Col-Mad.

