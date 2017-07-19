Europa: settimana corta tra smart working e riorganizzazioni, cosa succede nei Paesi Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 dic - Tra orario ridotto, settimana corta e smart working. Nei Paesi dell'Ue si riprende a parlare di settimana lavorativa di 4 giorni a parita' di salario. Un modello gia' oggetto di test in diversi Paesi dell'Ue. A raccontare cosa succede in Europa e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Mentre in Italia torna d'attualita' il dibattito sulla settimana lavorativa di quattro giorni a parita' di salario, nel resto d'Europa il modello e' gia' oggetto di test estesi, riforme mirate e ripensamenti - si legge nel servizio -. L'idea e' semplice nella teoria, meno giorni, stessa retribuzione, produttivita' assicurata da una migliore organizzazione, ma l'applicazione pratica restituisce un mosaico molto meno lineare: ci sono Paesi che procedono con prudenza, altri che hanno frenato dopo i primi tentativi, e altri ancora che hanno gia' maturato valutazioni solide su costi e benefici'. C'e' poi il caso della Germania, considerato piu' 'significativo nell'Ue'. 'A partire dal 2023 e nel corso del 2024, circa 45 aziende selezionate tra realta' gia' orientate alla flessibilita' - racconta il servizio - hanno aderito a un programma pilota che prevede quattro giorni lavorativi a settimana, mantenendo l'intera retribuzione. Il progetto segue il modello '100-80-100': l'80% delle ore tradizionali, salario al 100% e obiettivo di totale mantenimento della produttivita''.

Secondo i promotori dell'iniziativa, una settimana piu' breve puo' aumentare la motivazione dei dipendenti, la loro produttivita' e allo stesso tempo contribuire ad alleviare la carenza cronica di manodopera in alcuni settori tedeschi. Il bilancio iniziale sembra positivo: molte imprese partecipanti hanno segnalato un miglioramento del benessere lavorativo grazie a una riorganizzazione interna, con un uso piu' efficace degli strumenti digitali, meno riunioni inutili e attivita' piu' mirate. Non mancano pero' le critiche. Alcuni osservatori rilevano che le aziende coinvolte nel pilota sono proprio quelle piu' inclini a innovare, il che potrebbe rendere i risultati meno generalizzabili a tutto il tessuto produttivo tedesco.

