Europa: servizi sanitari, oltre l'80% della popolazione vive a 15 minuti d'auto da un ospedale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr -Nel 2023, la percentuale della popolazione dell'UE che viveva a 15 minuti di auto da un ospedale era dell'83,2%.Ossia ne' troppo vicini, ne' troppo distanti da una struttura sanitaria da raggiungere sia in caso di emergenza dove anche un minuti diventa fondamentale. A descrivere questo scenario, partendo dal monitoraggio di Eurostat e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore e realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Tra le regioni dell'UE al livello 3 della nomenclatura delle unita' territoriali per le statistiche (si tratta delle piccole regioni) - ricostruisce il servizio citando la spiegazione Eurostat -, c'erano 124 regioni in cui il 100% della popolazione viveva entro quell'intervallo di 15 minuti, e 96 di queste si trovavano in Germani'. Altre aree in Belgio (6), Paesi Bassi (6, tra cui la capitale Groot-Amsterdam), Grecia (4, tutte parte della capitale), Francia (4, tra cui Parigi e 3 regioni circostanti), Malta (entrambe le regioni) e Spagna, Italia e.

