Europa: servizi sanitari, oltre l'80% della popolazione vive a 15 minuti d'auto da un ospedale - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Lo studio evidenzia poi 97 piccole regioni in cui meno del 50% della popolazione viveva a 15 minuti di auto da un ospedale nel 2023. Tra queste, 21 si trovano in Romania, 15 in Grecia, 9 ciascuna in Croazia e Spagna, 8 in Polonia e altre 6 ciascuna in Irlanda, Portogallo e Slovenia. C'e' anche un piccolo gruppo di 7 regioni in cui meno del 10% della popolazione vive a 15 minuti di auto da un ospedale. 4 di queste regioni sono in Grecia (Lefkada 0,0%; Lesbo, Limnos e Thesprotia, ciascuna 7,7%, e Chalkidiki 9,8%), e 3 erano in Romania (Covasna 6,9%, Tulcea 7,0% e Mehedini 7,2%). In Italia, in 63 province italiane su 107, piu' dell'80% della popolazione e' in grado di raggiungere entro 15 minuti un ospedale. Nella provincia di Milano e in quella di Monza e della Brianza tale percentuale raggiunge il 100%, a Lodi e Varese, il 99%. Nelle province di Nuoro e Potenza si scende a meno del 50%. In Puglia, si passa dal 97% della provincia di Bari al 73,1% di quella di Foggia. In Lituania, la riorganizzazione del sistema ospedaliero e' gia' in corso, ma procede a tappe e non e' ancora stata pienamente attuata. Alcune regioni hanno gia' avviato processi di fusione e razionalizzazione dei servizi, ma il percorso resta complesso e molto dibattuto, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze nelle aree.

