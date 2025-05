Europa: sempre piu' paesi Ue dicono no al business delle pellicce, il servizio di Pulse

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Cresce il numero dei paesi europei in cui si dice no al business delle pellicce. E proprio per questo motivo, in numerosi centri chiudono gli ultimi allevamenti. E' quanto racconta il servizio pubblicato su Delfi.lt, realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

Il servizio sottolinea che 'sempre piu' paesi europei scelgono di vietare gli allevamenti di pellicce, ovvero l'allevamento e l'uccisione di animali esclusivamente per il bene della loro pelliccia'. Non solo, 'in alcuni Paesi che hanno preso questa decisione, gli ultimi allevamenti stanno per essere chiusi'.

Col - Mad

(RADIOCOR) 11-05-25 10:32:51 (0147)EURO 5 NNNN