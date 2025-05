Europa: sempre piu' paesi Ue dicono no al business delle pellicce, il servizio di Pulse -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Dal 2027 in Lituania non ci saranno piu' allevamenti di animali da pelliccia. 'La legge sul divieto degli allevamenti di animali da pelliccia in Lituania e' entrata in vigore il 1 gennaio 2024 e dal 1 gennaio 2027 sara' vietato detenere, allevare, vendere o altrimenti trasferire animali al solo scopo di ricavarne la pelliccia - racconta il servizio -. Secondo il Ministero dell'Agricoltura, la Commissione per l'Ambiente ha previsto un principio di indennizzo graduato per chi cessa l'attivita' degli allevamenti di animali da pelliccia: chi ha chiuso l'attivita' nel 2024 potrebbe ricevere 3 euro per unita', nel 2025 2 euro e chi si e' ritirato dal mercato nel 2026 1 euro. Inoltre, il 100 percento. compensati dall'azienda agricola, vale a dire costi di demolizione dell'edificio, distruzione delle attrezzature e indennita' di buonuscita per i dipendenti'. 'Il divieto degli allevamenti di pellicce in Lituania - argomenta il servizio realizzato nell'ambito del progetto PULSE -e' stato adottato grazie al coinvolgimento attivo di organizzazioni ambientaliste e pubbliche, come "Empty Cages", nonche' dei residenti del Paese'.

In qualche caso alcuni allevamenti sono stati chiusi, ancora prima dell'entrata in vigore della legge dedicata, per via della severita' delle norme per il benessere animale.

