Europa: scambio solidale, le iniziative nei Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Scambi solidali, ma anche donazioni e volontariato. Come rispondono i Paesi dell'Ue davanti alle situazioni di crisi. A delineare questo quadro e' un servizio pubblicato su H-Alert nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Lo scambio solidale in uno spazio ricavato nell'ex stazione per rispondere al caro prezzi dei supermercati. Sotto lo slogan di 'Autorganizziamoci non ci costa nulla', e' l'iniziativa raccontata nel servizio. Tutto si svolge nella ex stazione ferroviaria di Samoborek, all'angolo tra le vie Andrije aje e Adijina a Zagabria. 'I locali abbandonati sono stati ripuliti da un gruppo di cittadini auto-organizzati e qui ogni venerdi' dalle 12:00 alle 18:00 aprono le porte del negozio gratuito Dabac'. All'interno, come si legge nel servizio vestiti, scarpe, verdure raccolte dai mercati dopo la chiusura, prodotti per l'igiene, giocattoli, stoviglie. Tutti possono portare cose e cibo, ma possono anche prendere cio' di cui hanno bisogno.

'Il modo migliore per boicottare e' quando scegli di farlo gratis a Dabac' - ricostruisce il servizio ricordando quanto recita un altro striscione -, suggerendo che Dabac e' stato creato in risposta al boicottaggio attuato dall'inizio dell'anno in risposta all'impennata dei prezzi dei generi alimentari nei supermercati'.

Non e' comunque tutto. 'Dall'inizio dell'anno, la scena fai da te di Zagabria si e' arricchita addirittura di due workshop gratuiti per riparazioni gratuite di computer, in quest'era digitale di strumenti insostituibili - si legge ancora -. Presso MaMa, ogni martedi' alle 20:00 lanciavano FixLAB. Ti aiuteranno a gestire problemi hardware come la sostituzione della RAM, l'esame della scheda madre, problemi software come la reinstallazione del sistema operativo, la risoluzione dei problemi, l'eliminazione dei virus, l'installazione di Linux e il passaggio a sistemi open source, l'installazione e la sostituzione di RAM o dischi, il ripristino di vecchi computer e apparecchiature'.

