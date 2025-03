Europa: salute dentale, in Lituania vietate le amalgame per le otturazioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar -'Sebbene l'Organizzazione Mondiale della Sanita' riconosca che gli amalgami rilasciano mercurio, rileva che nella maggior parte dei casi il livello di esposizione non rappresenta un rischio significativo per la salute umana - prosegue il servizio -.

Tuttavia, le prove disponibili hanno spinto l'Unione Europea ad adottare misure precauzionali. 2018 Luglio Nella Comunita' e' vietato l'uso dell'amalgama per la cura dei denti decidui nei bambini di eta' inferiore ai 15 anni e nelle donne in gravidanza o che allattano. Dal 2019 Gennaio Tutti gli studi dentistici devono essere dotati di filtri che intrappolano e raccolgono le particelle, presenti anche nelle acque reflue.

E a gennaio di quest'anno e' entrata in vigore una norma che vieta l'uso degli amalgami a tutti i pazienti. Nonostante le normative in vigore, il mercurio continuera' a essere rilasciato nell'ambiente per molto tempo. Gli esperti spiegano che il pericolo maggiore e' per l'ambiente'. Non solo. 'La gestione dei rifiuti e' un problema serio. Secondo una recente indagine sulla salute orale condotta in Spagna, circa il 75% degli adulti di eta' superiore ai 45 anni ha otturazioni in bocca, la maggior parte delle quali sono ricoperte da amalgama d'argento - prosegue -. Gli europei hanno ancora centinaia di migliaia di tonnellate di amalgama nei loro denti, soprattutto in Germania e nel Regno Unito, poiche' in passato erano i paesi in cui era piu' diffuso. La.

situazione e' simile in Grecia e Polonia'. Col- Mad

(RADIOCOR) 23-03-25 19:24:02 (0485)SAN,EURO 5 NNNN