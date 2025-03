Europa: rinnovabili, i due fronti che nei Paesi dell'Ue si contrappongono

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - La corsa alle rinnovabili investe i diversi Paesi dell'Ue dove, pero', si sono formate due componenti, una a favore e una contro gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

E' quanto emerge da un servizio realizzato da El Confidencial nell'ambito del progetto PULSE.'Come se si trattasse di una versione moderna del Don Chisciotte, alcuni politici europei stanno sfruttando le differenze tra campagna e citta', indicando un nuovo nemico: i mulini - si legge nel servizio -."No ai campi di ferro, si' ai campi di mais", e' lo slogan della politica danese di estrema destra Inger Stojberg, ex ministro dell'immigrazione e dell'integrazione del partito liberale di centro Venstre in Danimarca'. Quanto alla Germania, ricostruisce il servizio, 'l'AfD vuole smantellare l'idillio con l'eolico'.La Germania e' laprincipale potenzaeolica in Europa. 'Negli ultimi 25 anni, il numero di turbinee' triplicato, a quasi 30.000. Nel novembre 2023 e' entrata in vigore una direttiva UE riveduta sulle energie rinnovabili (RED III), che mira a far raggiungere l'Europa il 42,5% di energie rinnovabili entro il 2030, con l'ambizione di raggiungere il 45%'.

