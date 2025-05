Europa: Revoltella, modello sociale e' asset per crescita, gestisce shock economici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'Il modello sociale europeo e' da considera un asset per l'Europa nel momento in cui gli Stati Uniti d'America hanno cambiato direzione. E' ben integrato nel nostro sistema economico e consente di gestire gli shock economici'. Cosi' Debora Revoltella, chief economist della Banca Europea per gli Investimenti, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. Il modello sociale 'permette all'Europa di rimanere il faro di attrazione per gli investimenti', ha aggiunto sottolineando pero' che 'necessita pero' di una fase di cambiamento; non possiamo avere solo modelli di redistribuzione ma nuovi schemi di rifinanziamento dove il pubblico e il privato lavorano insieme; serve un maggiore sfruttamento del potenziale degli sforzi a livello europeo perche' lavorare insieme e massimizzare il mercato unico e' un elemento per il successo'.

