Europa: responsabilita' penale minori, in Svezia si prevede abbassamento dell'eta' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 mag - 'L'episodio, avvenuto nel quartiere di Rosengard a Malmo, ha alimentato le richieste di una linea piu' dura contro le bande criminali - prosegue il servizio -. Tuttavia, le statistiche sulla criminalita' mostrano un netto calo delle sparatorie in citta' negli ultimi anni, passate da 65 nel 2017 a sole 17 nel 2025. Finora quest'anno se ne sono registrate quattro'.

Poi le testimonianze della polizia. Secondo gli esperti intervistati nel servizio 'abbassare l'eta' della responsabilita' penale non cambiera' nulla e che la soluzione sia che la polizia collabori piu' strettamente con i bambini per tenerli lontani dalle bande'. Quindi gli esempi dei centri che coinvolgono i bambini e i ragazzi per evitare che vengano reclutati dalle bande.

Col - Mad.

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