Europa: raccolta differenziata, nell'Ue 511 chili di rifiuti urbani a persona -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 mag - Differente la situazione relativa alla raccolta dei rifiuti nel resto dei Paesi europei, come sottolinea il servizio realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. Nella Repubblica Ceca, le cifre non sono molto diverse da quelle della Spagna.' Nel 2022, il paese ha generato 553 chilogrammi di rifiuti urbani per abitante, di cui circa il 45% e' finito in discarica o non gestito e il 41% e' stato riciclato - si legge ancora -. Questo basso tasso di riciclaggio ha comportato un costo per il paese di cinque miliardi di corone (piu' di 200.400 euro) tra il 2021 e il 2023, secondo i calcoli del suo Ministero delle Finanze'. Tuttavia, prosegue il servizio 'il tasso di riciclaggio della plastica e' migliorato negli ultimi anni nonostante il paese non abbia una moderna infrastruttura di impianti di smistamento'. In Romania, il problema e' ancora piu' importante: 'solo il 12% dei rifiuti viene riciclato. Il paese non ha un comportamento di raccolta dei rifiuti stanato'. C'e' il caso dell'Austria, considerato 'buon esempio di gestione de rifiuti'.

'All'inizio del 2024, l'Austria ha implementato un sistema di pagamento obbligatorio di 25 centesimi per bottiglie e lattine di bevande tra 0,1 e 3 litri. Questo sistema obbliga i negozi ad accettare e riciclare questi imballaggi, in cambio della restituzione di tale importo al consumatore.

L'obiettivo e' raggiungere un tasso di rendimento del 90% entro il 2027, o che e' lo stesso, 2,2 miliardi di imballaggi riciclati all'anno'. E poi le multe per scarichi illegali e altre sanzioni per chi non rispetta le regole.

