Europa: produzione energia da fonti rinnovabili cresce ma resistono fonti fossili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 Feb - Il servizio prosegue sottolineano che, nel complesso, 'la trasformazione del settore energetico dell'UE ha raggiunto un punto di svolta significativo nel 2025'. 'Per la prima volta, gli impianti eolici e solari hanno generato piu' elettricita' di tutte le fonti di combustibili fossili messe insieme - prosegue ancora -. Secondo il rapporto Ember, l'energia eolica e solare rappresentavano il 30% di tutta l'elettricita' dell'UE nel 2025, mentre carbone, gas e altre fonti di combustibili fossili rappresentavano il 29%. Cinque anni fa, la quota di energia eolica e solare era del 20%.

Tuttavia, queste cifre riflettono solo la produzione di elettricita'. La domanda energetica totale dell'UE, inclusi i carburanti per i trasporti, il riscaldamento e i processi industriali, e' ancora ampiamente soddisfatta dai combustibili fossili'. La quota piu' elevata di energia "verde" si e' registrata in Austria. La Svezia e' al secondo posto secondo questo indicatore, con l'88% dell'elettricita' consumata da fonti rinnovabili. Il paese utilizza principalmente energia eolica e idrica. Al terzo posto si trova un altro paese nordico, la Danimarca, con l'80% dell'indicatore, soprattutto grazie alla rete sviluppata di parchi eolici onshore e offshore. 'La Danimarca - continua -e' seguita da Portogallo (66%), Spagna (60%), Croazia (58%), Lettonia (55,5%), Finlandia (54,3%), Germania (54,1%), Grecia (51,2%), Paesi Bassi (50,5%) e Lituania (49%). La quota piu' bassa di consumo di elettricita' "verde" e' stata riscontrata a Malta (11%), Repubblica Ceca (18%), Lussemburgo (20,5%), Ungheria, Cipro (24% ciascuno) e Slovacchia (24,9%)'.

