Europa: preoccupa batterio sulle spiagge spagnole e il quadro nei Paesi Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - L'estate non e' ancora finita ma, in alcuni centri della Spagna, si fanno ancora i conti con la preoccupazione per la sicurezza dell'acqua in cui si nuota. E' quanto racconta un servizio pubblicato su El Confidencial realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'L'estate del 2026 ha visto emergere un problema imprevisto sulle spiagge di Malaga: la presenza di livelli elevati di Escherichia coli - si legge nel servizio-, un batterio che normalmente abita l'intestino umano e funge da indicatore di contaminazione fecale nell'acqua'. Gli episodi rilevati durante i mesi estivi, argomenta il servizio, hanno imposto la chiusura temporanea di diverse spiagge alla balneazione e hanno posto lo stato della rete fognaria cittadina al centro del dibattito. 'Uno dei primi casi significativi si e' verificato a fine luglio, quando le spiagge di Pedregalejo ed El Palo sono state chiuse in seguito al rilevamento, tramite analisi, di concentrazioni superiori ai limiti consentiti - prosegue ancora -. Tale misura precauzionale e' stata adottata su raccomandazione del Dipartimento della Salute della Junta de Andaluci'a, mentre venivano effettuati ulteriori test per monitorare i livelli di contaminazione, come confermato dallo stesso Comune di Malaga'. La situazione si e' ripetuta ad agosto. In seguito alle forti piogge del 15 agosto, diverse spiagge lungo il litorale occidentale della citta' sono state chiuse dopo che sono stati nuovamente rilevati livelli elevati di questi batteri.

Col-Mad.

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