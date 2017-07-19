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            Europa: preoccupa batterio sulle spiagge spagnole e il quadro nei Paesi Ue -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Uno dei quesiti posti da El Confidencial, riguarda il fatto che si arrivi a certi livelli e il problema continui a verificarsi. 'La risposta non dipende esclusivamente dalle amministrazioni comunali e dagli enti preposti al controllo della qualita' dell'acqua - prosegue il servizio -. La difficolta' risiede nel fatto che la contaminazione microbiologica dell'acqua non e' necessariamente visibile. Una spiaggia puo' apparire del tutto normale, eppure le analisi possono rivelare concentrazioni batteriche superiori ai limiti stabiliti per le acque di balneazione. Ecco perche' il monitoraggio microbiologico svolge un ruolo fondamentale'. E poi i casi che si sono registrati negli altri Paesi. Dalla Grecia all'Austria, dove il monitoraggio diventa importante per la prevenzione.

            Col-Mad.

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            (RADIOCOR) 12-09-26 17:58:17 (0398)SAN 5 NNNN

              


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