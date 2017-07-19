Europa: politica e patrimoni, come si comportano i Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Non tutti i Paesi dell'Ue hanno regole uguali sulle dichiarazioni patrimoniali di coloro che rivestono ruoli istituzionali. Il caso, come racconta un servizio pubblicato da hotnews.ro nell'ambito del progetto internazionale PULSE, riguarda la legge rumena sull'integrita' che 'tornera' in Parlamento per essere modificata dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni nella forma adottata dal legislatore lunedi' scorso'. 'Tra queste disposizioni vi e' quella relativa alle dichiarazioni di interessi finanziari - si legge nel servizio -. Queste avrebbero dovuto sostituire le dichiarazioni patrimoniali previste dalla legge attuale, che non sono piu' pubbliche a seguito di una decisione della Corte Costituzionale del maggio 2025'.

La situazione non e', comunque, uguale in tutti i Paesi.

'Austria e Bulgaria hanno legislazioni diametralmente opposte. Mentre la Bulgaria pubblica integralmente le dichiarazioni patrimoniali delle personalita' di spicco, in Austria nessuna dichiarazione e' pubblica -prosegue ancora il servizio -.La Francia ha un regime ibrido in cui per alcune categorie le dichiarazioni sono pubbliche online, per altre possono essere consultate presso la sede della prefettura e.

per altre ancora rimangono segrete'. Col - Mad

(RADIOCOR) 30-08-26 11:23:23 (0164) 5 NNNN