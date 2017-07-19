Europa: politica e patrimoni, come si comportano i Paesi dell'Ue- 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Il servizio approfondisce il caso francese dove 'circa 18.000 dipendenti pubblici sono tenuti a presentare la dichiarazione patrimoniale e degli interessi all'Alta Autorita' per la Trasparenza della Vita Pubblica (HATVP), istituita dalle leggi sulla trasparenza del 2013'. 'Le categorie interessate includono: membri del governo (ministri e sottosegretari); membri dell'Assemblea Nazionale, del Senato e del Parlamento Europeo - prosegue ancora -; il Presidente della Repubblica; alti funzionari esecutivi locali (sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti, presidenti regionali e dipartimentali e consiglieri delegati); membri delle autorita' amministrative indipendenti (AAI). Membri dei gabinetti ministeriali; alti funzionari pubblici con responsabilita' economiche o finanziarie; e amministratori di grandi imprese pubbliche'.

In Austria, la legislazione vigente si applica a ministri, sottosegretari e membri dei governi regionali. Questi titolari di cariche pubbliche sono inoltre soggetti al divieto di esercitare un'attivita' professionale al di fuori del loro incarichi.

'In Spagna, il re rappresenta un'eccezione. Tuttavia, ha comunque presentato la sua dichiarazione - prosegue -. I membri del governo spagnolo, compresi il Primo Ministro e i ministri, i sottosegretari e altri alti funzionari dell'Amministrazione generale dello Stato, sono tenuti a presentare la dichiarazione patrimoniale. Lo stesso vale per deputati e senatori, che sono soggetti a norme specifiche in materia di "dichiarazioni patrimoniali, attivita' e interessi''.

In Lituania, quasi 100.000 persone presentano la dichiarazione patrimoniale. In Bulgaria, due istituzioni si occupano della raccolta delle dichiarazioni patrimoniali. 'In Romania, secondo la Legge 176/2000 - prosegue -, la dichiarazione patrimoniale e' obbligatoria per un'ampia gamma di persone che ricoprono cariche pubbliche, come il presidente, il primo ministro, i ministri, i parlamentari, i membri del Parlamento europeo, i prefetti e i funzionari eletti a livello locale. Sono tenuti a presentare la dichiarazione anche i direttori dei servizi segreti, i giudici della Corte Costituzionale, i magistrati, i dirigenti di enti pubblici e i dipendenti pubblici, compresi quelli con incarichi speciali, che svolgono la propria attivita' presso enti pubblici centrali o locali o, a seconda dei casi, presso.

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(RADIOCOR) 30-08-26 11:23:51 (0165) 5 NNNN