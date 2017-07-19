Europa: pari lavoro e parita' nella retribuzione, non sempre accade

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 giu - Parita' di retribuzione per pari lavoro: a sollecitarlo e' l'Ue ma non tutti i Paesi europei si comportano allo stesso modo. IN alcuni di questi, compresa l'Austria, 'si sta formando una resistenza contro la direttiva'. A raccontarlo e' un servizio pubblicato su Der Standard nell'ambito del protetto internazionale PULSE.

'Problemi di relazione, problemi di salute, conflitti con il capo: nelle sale relax di molte aziende, non ci sono quasi piu' tabu'. Un imbarazzante silenzio si diffonde tra colleghi solo quando si parla di stipendio - si legge nel servizio -.

A causa di questa segretezza, in molte aziende e' diffusa l'ignoranza sul fatto che i colleghi del team guadagnino effettivamente la stessa cifra. E per molti che si impegnano, rimane la sensazione di poter comunque finire in una situazione peggiore perche' non hanno negoziato abbastanza'.

Questa mancanza di trasparenza e' anche una delle cause del divario retributivo di genere, che in Austria e' addirittura superiore alla media UE, pari a circa il 13%. L'UE vuole cambiare questa situazione e ha adottato la Direttiva sulla trasparenza salariale nel 2023. L'idea: parita' di retribuzione per parita' di lavoro. Sara' comunque impossibile chiedere quanto guadagna un determinato collega.

Tuttavia, in futuro, dovrebbe essere possibile verificare se una persona guadagna quanto il suo gruppo di riferimento all'interno dell'azienda. Le grandi aziende sono tenute a rendere conto di questo e ad eliminare qualsiasi differenza ingiustificata. In caso contrario, rischiano sanzioni. Gli Stati membri avevano a disposizione quasi tre anni per recepire la direttiva UE nel diritto nazionale. Questo termine scade tra pochi giorni. E non tutti i paesi hanno ancora completato i loro compiti. Solo tre paesi - Lituania, Slovacchia e, piu' recentemente, l'Italia - hanno finora adottato tutte le misure necessarie, riferisce Stefan Waschmann, esperto di retribuzioni e consulente aziendale.

Col-Mad.

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