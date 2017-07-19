Europa: pari lavoro e parita' nella retribuzione, non sempre accade -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 giu - L'Austria e' in ritardo nell'attuazione. Nella stragrande maggioranza dei paesi dell'UE, esistono almeno bozze di attuazione parziali o complete. Qui, invece, le parti sociali sono ancora in disaccordo dopo oltre due anni. 'Gli osservatori sono attualmente restii a prevedere se qualcosa accadra' effettivamente nei prossimi giorni - si legge -. I negoziati sono in corso, si dice, "ma finora frustranti". Se non si raggiungera' un compromesso, la ministra degli Affari Sociali Korinna Schumann (SPO) ha gia' minacciato di presentare una propria bozza per la revisione senza il consenso delle parti sociali. L'Austria non rispettera' comunque la scadenza UE del 7 giugno'.

Anche la Svezia sta rallentando, il che sorprende molti dato il suo approccio molto piu' trasparente in materia di salari.

Secondo quanto riportato dai media, il processo di attuazione e' ormai in gran parte bloccato e la Svezia sta ora chiedendo un rinvio e una parziale rinegoziazione a livello UE.

Anche l'Irlanda non rispettera' la scadenza, ma punta ad attuare la direttiva "il prima possibile".

'La Spagna, invece, e' piu' avanti: ha una direttiva attualmente in fase di consultazione. Anche li', tuttavia, e' ancora necessario un significativo cambiamento di mentalita'.

Ad esempio, solo circa un quinto degli annunci di lavoro sui portali di ricerca del lavoro attualmente fornisce fasce salariali trasparenti'.

Col-Mad.

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