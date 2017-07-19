(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Nei Paesi dell'Ue sorge il problema degli smartphone agli adolescenti. E c'e' gia' chi ha deciso di vietarne l'uso nelle scuole, ma non tutti i Paesi si comportano allo stesso modo. A raccontare quanto avviene e' un servizio pubblicato da 'All'inizio di marzo 2026, i creatori del programma "Dok 1" della televisione pubblica austriaca ORF hanno organizzato uno dei piu' grandi esperimenti europei sugli smartphone - si legge nel servizio -. Circa 46.000 persone hanno partecipato allo studio. Studenti provenienti da Austria, Svizzera, Germania e Alto Adige hanno vissuto senza cellulari per tre settimane. Il primo giorno e' stato il piu' difficile. Due terzi dei partecipanti sono riusciti a resistere fino alla fine. I piu' giovani hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai piu' grandi'.

I risultati, sottolinea il servizio, 'sono stati inequivocabili. La disintossicazione digitale di tre settimane ha portato a una riduzione del 15% dei sintomi depressivi tra gli studenti e a una diminuzione di oltre il 20% dei problemi del sonno'.

L'era dell'accesso illimitato agli smartphone nelle scuole sta volgendo al termine. 'Un rapporto preparato per la Commissione europea mostra che la maggior parte dei paesi dell'Unione europea ha gia' adottato, o sta attualmente implementando - si legge ancora - normative nazionali che.

limitano l'uso dei telefoni nelle scuole'. Col - Mad

(RADIOCOR) 19-07-26 12:54:33 (0235) 5 NNNN