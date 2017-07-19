Europa: paesi Ue stanno vietando telefoni a scuola, ma problema e' il tempo libero - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Nuove norme saranno in vigore in Polonia dal 1 settembre. 'Il disegno di legge approvato dal Sejm (la camera bassa del parlamento) deve ancora essere approvato dal Senato e firmato dal presidente. Se diventera' legge, gli alunni delle scuole primarie non potranno usare i telefoni cellulari - o "dispositivi elettronici simili" - all'interno degli istituti scolastici, sia durante le lezioni che durante le pause.

Durante la sessione parlamentare, il divieto e' stato esteso anche ai bambini della scuola dell'infanzia - ricostruisce il servizio -. Sono previste eccezioni per i bambini che necessitano del telefono per motivi di salute o per contattare urgentemente i genitori, nonche' nei casi in cui un insegnante ritenga il dispositivo necessario per lo svolgimento delle attivita' didattiche'.

In alcune parti d'Europa, le normative sono piu' severe. Ad esempio, in Italia, il divieto di utilizzo degli smartphone durante le lezioni e le pause - inizialmente introdotto per gli studenti piu' giovani - e' stato esteso alle scuole secondarie nel 2025. Il Ministero dell'Istruzione ha giustificato questa decisione con un numero crescente di studi internazionali che dimostrano l'impatto negativo dell'uso eccessivo dei dispositivi sulla concentrazione, sullo sviluppo cognitivo e sul rendimento scolastico.

In Austria, invece, il divieto si estende oltre le mura scolastiche. Si applica anche durante le gite scolastiche e altri eventi. Fanno eccezione le gite di piu' giorni, durante le quali gli insegnanti possono stabilire dei momenti in cui gli studenti possono utilizzare i loro telefoni. La Grecia e' andata oltre. Nel 2025 ha lanciato un'iniziativa governativa chiamata "Smartphone negli zaini". Non solo ha vietato l'uso dei telefoni in tutta la scuola, ma ha anche introdottoSono state introdotte anche sanzioni severe. Uno studente sorpreso a usare uno smartphone si vede confiscare il telefono per il resto della giornata e viene sospeso per un giorno.

Registrare o fotografare altri senza il loro consenso puo' addirittura comportare l'espulsione dalla scuola. Queste norme non sono obsolete: da settembre 2024 a marzo 2026, sono state registrate circa 23.000 sospensioni di studenti. Col .

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(RADIOCOR) 19-07-26 12:55:00 (0236) 5 NNNN