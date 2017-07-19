Europa: overtourism, l'Ue sperimenta nuove leve fiscali per governare i flussi - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - roma, 1 Feb - Un approccio diverso, ma con finalita' simili, e' quello adottato in Croazia, altro Paese fortemente esposto al turismo crocieristico nel Mediterraneo. Qui non si tassa il singolo visitatore, ma le navi. Diverse citta' e municipalita' applicano una tariffa alle crociere in base al numero di passeggeri a bordo. 'Nel 2026, ad esempio, una nave con oltre 3 mila passeggeri paga piu' di 5.300 euro per l'attracco, mentre le imbarcazioni piu' piccole sono soggette a importi progressivi inferiori - prosegue il servizio -. Dubrovnik e Split hanno scelto di applicare il prelievo, mentre altre citta', come Zadar, hanno deciso di non introdurlo. La cornice normativa e' data dalla legge croata sulla tassa di soggiorno, che lascia alle amministrazioni locali la decisione se applicare o meno il contributo. L'85% del gettito resta al comune o alla citta', il restante 15% va alla contea. Le risorse devono essere destinate per legge al miglioramento delle infrastrutture turistiche e allo sviluppo sostenibile'. Accanto a Grecia e Croazia, anche altri Paesi europei stanno sperimentando strumenti fiscali e regolatori per contenere l'overtourism, soprattutto nelle destinazioni urbane e insulari piu' esposte. In Spagna il tema e' particolarmente sentito nelle Baleari e nelle Canarie. Le Baleari applicano da anni un'ecotassa per pernottamento, differenziata in base alla stagione e alla tipologia di struttura, destinata a progetti ambientali e di tutela del territorio.In Francia l'attenzione e' concentrata soprattutto su Parigi e sulle aree costiere e montane piu' frequentate.

Anche i Paesi Bassi hanno adottato misure restrittive.

Amsterdam ha progressivamente aumentato la tassa di soggiorno - una delle piu' alte in Europa - e introdotto una tariffa specifica per i passeggeri delle navi da crociera fluviali e marittime. Nel cuore dell'Europa, l'Austria rappresenta un altro laboratorio interessante. In citta' come Vienna o Salisburgo la tassa di soggiorno e' consolidata da tempo, ma il tema emergente riguarda le localita' alpine, dove l'eccesso di presenze stagionali mette sotto pressione infrastrutture, trasporti e ambiente.

