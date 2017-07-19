Europa: overtoruism, l'Ue sperimenta nuove leve fiscali per governare i flussi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 feb - Nuove leve fiscali per governare i flussi e difendere territori sempre piu' sotto pressione. Sono le sperimentazioni che l'Europa cerca di attuare di fronte all'overtourism. E' quanto ricostruisce un servizio pubblicato du Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Dai ticket di ingresso per i visitatori giornalieri sulle isole greche alle tasse sulle grandi navi da crociera in Croazia, cresce il numero di amministrazioni locali che prova a 'mettere un prezzo' all'accesso, con l'obiettivo dichiarato di finanziare infrastrutture, mitigare l'impatto ambientale e migliorare la qualita' della vita dei residenti - si legge -.Il caso piu' avanzato e' quello della Grecia. Qui alcune isole minori, particolarmente esposte al turismo giornaliero via mare, stanno introducendo o valutando un contributo di ingresso.

Symi, nel Dodecaneso, ha promosso una tariffa di 3 euro per i visitatori 'mordi e fuggi', in larga parte passeggeri delle crociere. Ma l'iniziativa potrebbe estendersi: 34 isole del Sud Egeo, tra Cicladi e Dodecaneso, hanno chiesto al governo l'autorizzazione a introdurre una misura analoga. L'obiettivo non e' solo disincentivare l'afflusso eccessivo nelle ore di punta, ma anche creare una fonte stabile di finanziamento per servizi pubblici, gestione dei rifiuti, reti idriche e protezione ambientale'. La pressione del turismo di massa, soprattutto quello concentrato in poche ore, ha infatti effetti evidenti sulla vita quotidiana delle comunita' locali. Aumentano i costi della casa, si riduce l'offerta abitativa per i residenti, crescono i fenomeni di gentrificazione e l'equilibrio ambientale di territori fragili viene messo a rischio. Le amministrazioni locali, spesso con risorse limitate, si trovano a sostenere costi elevati per infrastrutture dimensionate su popolazioni stagionali molto superiori a quelle residenti.

