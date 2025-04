Europa: Oltre 1,2 milioni di persone firmano petizione chiedendo sostegno finanziario per gli aborti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 apr - In Europa piu' di 1,2 milione hanno firmato per la campagna pro scelta che chiede alla Commissione europea di proporre il finanziamento dell'aborto sicuro e legale. A ricostruzione questo quadro e' un servizio pubblicato da Obiettivo della proposta, come emerge dal servizio, nonn e' quello di interferire con le leggi e i regolamenti degli Stati membri, ma 'proporre una proposta di sostegno finanziario agli Stati membri che sarebbero in grado di eseguire l'interruzione sicura della gravidanza, in conformita' con la loro legge nazionale, per chiunque in Europa non abbia ancora accesso all'aborto sicuro e legale'.

Migliaia di donne continuano a viaggiare per accedere alle cure, come riportato da The Journal Investigates all'inizio di questo mese nella nostra indagine sull'esportazione dell'aborto.

'Abbiamo rivelato che oltre 5.000 donne in Europa viaggiano dai loro paesi d'origine attraverso i confini per l'aborto ogni anno'.

